Televizyon dünyasında bu sabah büyük bir reyting skandalı yaşandı. Her sabah saat 09.55 civarında televizyon kanallarına gönderilen reyting ölçüm sonuçları bu kez saat 10.40’a kadar gecikti. Ancak en çok izlenen ilk 100 programın yer aldığı reyting tablosu, kanallara gönderilmeden önce sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Reyting Ölçümleri Gecikti, Tablo Sosyal Medyada Yayılmaya Başladı

Reyting ölçümlerini gerçekleştiren Kantar Media, sabah saatlerinde abonelerine gönderdiği bilgilendirmede, “Kalite kontrol çalışmalarının sürdüğü ve verilerin kısa sürede paylaşılacağı” açıklamasını yaptı. Ancak bu açıklamaya rağmen, henüz resmi olarak kanallara iletilmeyen reyting sonuçları, kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı.

Kanallar Tepkili: “Madem Reytingler Belliydi, Neden Geç Gönderildi?”

Reyting verilerinin Star TV, Show TV, NOW ve Kanal D gibi kanallara saat 10.42’den sonra ulaştığı öğrenildi. Henüz abonelere gönderilmeden sosyal medyada paylaşılması, televizyon kanallarında büyük bir kriz yarattı. Kanal yöneticileri, “Madem reytingler belliydi, bize neden geç ulaştı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Mahkeme Kararına Rağmen Reyting Tablosu Sosyal Medyada

Geçtiğimiz yıllarda mahkeme kararıyla reyting tablosunun sosyal medyada paylaşılması ve bundan fayda elde edilmesi yasaklanmıştı.

TİAK (Televizyon İzleme Araştırma Komitesi), daha önce yaptığı açıklamalarda reyting verilerinin sadece ücretli abonelere sunulduğunu vurgulamıştı. Buna rağmen, bugün sabah saatlerinde Top 100 reyting tablosunun sosyal medyaya nasıl sızdığı merak konusu oldu.

Sızmanın Kaynağı Araştırılıyor

Kantar Media ve TİAK tarafından olayla ilgili iç denetim başlatıldığı iddia edilirken, reyting tablosunun hangi aşamada sızdığı henüz netlik kazanmadı. Televizyon sektörü temsilcileri, bu durumun ölçüm sistemine olan güveni zedeleyebileceğini belirtti.