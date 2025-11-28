Kaza, 25 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Bağbaşı Sokak’ta meydana geldi. Yokuştan inen Berkay S.'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Berkay S. ile yanındaki arkadaşı Eray Tombul, yere yığıldı. Berkay S., ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; Eray Tombul da önce kentteki özel bir hastaneye ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Eray Tombul, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Berkay S.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)
Elektrikli bisiklet, bina duvarına çarptı
Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrikli bisikletin bina duvarına çarptığı kazada Eray Tombul (9) hayatını kaybetti, Berkay S. (11) yaralandı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Fenerbahçe – Ferencváros: Bu Akşam Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Muhtemel 11’ler ve Eksikler
Fed Kararı Sonrası Altında Büyük Değişim!
Ankara Adliyesi’nde Kavga: 5 Yaralı
Japon Deprem Uzmanından Türkiye Açıklaması: “35 Yıldır Buradayım… En Riskli ve En Güvenli Bölgeleri Gözlemledim”
Ünlü Oyuncuya Şok!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Elemelere Güçlü Başladı!