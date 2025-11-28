Yargı Paketi Meclis’e sunulmasıyla birlikte cezaevlerinden trafikteki yaptırımlara kadar geniş bir alanda önemli değişiklikler gündeme geldi. Teklif yasalaşırsa binlerce hükümlüye erken tahliye yolu açılacak, trafik ve maganda kurşununa ağır cezalar getirilecek. Dolandırıcılık, bilişim suçları ve çocukların suça sürüklenmesiyle ilgili maddeler de paketin öne çıkan düzenlemeleri arasında. En çok merak edilen başlıklardan biri olan infaz düzenlemesi ise, 31 Temmuz 2023 öncesi suçlarda iyi halli hükümlülere erken denetimli serbestlik imkanı tanıyacak. Terör, örgütlü suçlar ve ağır nitelikli cinsel suçlar ise kapsam dışında kalacak.

Kimler yararlanamayacak?

Ağır suçlar pakete dahil değil. Özellikle terör, örgüt üyeliği, anayasal düzene karşı suçlar, ağır cinsel saldırılar ve nitelikli kadın cinayeti gibi dosyalar düzenlemeden yararlanamayacak. Denetimli serbestlik kurallarını daha önce ihlal edenler de kapsam dışında kalacak.

Trafikte yol kesme ve maganda kurşununa ağır ceza geliyor

Paket sadece infaz düzenlemesiyle sınırlı değil. Trafikte özellikle son yıllarda sosyal medyada sıkça gündeme gelen “yol kesme”, “aracı başka yere götürme” gibi olaylar artık başlı başına suç sayılacak. Bu fiillere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Düğünlerde ve kutlamalarda rastgele havaya ateş etme gibi davranışlara da daha ağır cezalar geliyor. Yerleşim yerinde silah sıkmak artık daha yüksek ceza aralığıyla yargılanacak.

Dolandırıcılık, yasadışı bahis ve bilişim suçlarına sıkı takip

Telefonla arayıp kendini savcı, polis ya da banka görevlisi gibi tanıtarak vatandaşın parasını alan dolandırıcılar için ceza aralıkları yükseliyor. Yasadışı bahis sitelerine yönelik yaptırımlar genişletiliyor, malvarlığına el koyma gibi işlemler daha hızlı yapılabilecek.

Ayrıca kişisel verileri izinsiz toplayan ve paylaşanlara da daha ağır cezalar geliyor.

Çocukları suça sürükleyenlere ağır yaptırım

Örgütlerin çocukları suç işlemeye yönlendirmesi artık çok daha ağır cezalarla karşılık bulacak. Bu düzenlemenin bazı durumlarda 30 yıla kadar hapis cezası getirmesi bekleniyor.

Amaç, özellikle uyuşturucu ve hırsızlık çetelerinin çocukları kolay hedef olarak kullanmasının önüne geçmek.

“Af değil” deniyor ama tartışma sürüyor

İktidar kanadı düzenlemenin “genel af” olmadığını, bunun bir infaz düzenlemesi olduğunu vurguluyor. Ancak tahliye sayısının 100 binleri bulabilecek olması, hukukçular arasında “örtülü af” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Son söz Meclis’in yapacağı görüşmelerde çıkacak. Paket aynen kabul edilirse hem cezaevlerinde hem de günlük hayatın birçok alanında ciddi değişiklik yaşanacak.