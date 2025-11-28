Fed'in faiz indirimi beklentileri, özellikle ABD'deki düşük işlem hacmi ve ekonomik belirsizlikler ışığında, piyasalarda iyimser bir hava yaratıyor. Bununla birlikte, Japonya'nın yüksek enflasyon oranları ve Çin'deki emlak sektöründeki sorunlar, global piyasalarda riskleri artıran önemli faktörler olarak öne çıkıyor.
Öne Çıkan Gelişmeler:
-
ABD Merkez Bankası (Fed)'nin Aralık ayında faiz indirimine gitme beklentileri devam ediyor. Piyasa fiyatlamalarına göre, Fed'in gelecek ayki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Bu da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde bir yükselişe sebep olmuş ve altın fiyatlarında artışa yol açmış durumda.
-
Çin'de Gayrimenkul Krizi Derinleşiyor: China Vanke'nin, 282 milyon dolarlık tahvilin geri ödemesini erteleme talebi, Çin'in sıkıntılı gayrimenkul sektöründe yeni endişelere yol açtı. Bu durum, ülkenin ekonomik büyümesini daha da zorlaştırabilir.
-
Japonya'da Enflasyon Endişeleri: Japonya'da ekim ayı enflasyonu, çekirdek TÜFE'nin yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde bir artış göstermesi, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapma olasılığını güçlendirmiş durumda. Aynı zamanda sanayi üretimi ve perakende satışlar da beklenenin üzerinde arttı, bu da Japon ekonomisinin toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor.
Avrupa ve Asya Piyasaları:
-
Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın faiz indirimi konusunda temkinli bir yaklaşım sergilemeye devam ettiği görülüyor. ECB'nin son toplantı tutanaklarında, faiz indiriminin hemen uygulanması yerine daha fazla bilgi toplanması gerektiği vurgulanmış.
-
Asya Piyasaları Karışık: Çin'deki gayrimenkul sorunları ve Japonya'daki ekonomik veriler Asya borsalarında farklı etkiler yaratıyor. Japonya'nın enflasyon verileri, para politikasının sıkılaşabileceği endişelerini artırırken, Çin'deki gelişmeler borsaları karışık bir şekilde hareket ettiriyor.
Türkiye ve Borsa İstanbul:
-
Borsa İstanbul dün yatay bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi %0,28 artışla 10.945 puana yükseldi. Bugün yurt içinde TCMB Finansal İstikrar Raporu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve işsizlik oranı verileri izlenecek. Ayrıca Almanya'dan gelecek enflasyon verileri de Avrupa ekonomisine dair önemli ipuçları sunabilir.
Bugün, özellikle Fed'in faiz kararları, Çin'deki gayrimenkul sorunları ve Japonya'nın enflasyon verileri, yatırımcılar için kritik gelişmeler olacak gibi görünüyor. Piyasa hareketlerini bu veriler doğrultusunda izlemek önemli olacak.