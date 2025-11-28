Fed'in faiz indirimi beklentileri, özellikle ABD'deki düşük işlem hacmi ve ekonomik belirsizlikler ışığında, piyasalarda iyimser bir hava yaratıyor. Bununla birlikte, Japonya'nın yüksek enflasyon oranları ve Çin'deki emlak sektöründeki sorunlar, global piyasalarda riskleri artıran önemli faktörler olarak öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed)'nin Aralık ayında faiz indirimine gitme beklentileri devam ediyor. Piyasa fiyatlamalarına göre, Fed'in gelecek ayki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Bu da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde bir yükselişe sebep olmuş ve altın fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

Çin'de Gayrimenkul Krizi Derinleşiyor: China Vanke'nin, 282 milyon dolarlık tahvilin geri ödemesini erteleme talebi, Çin'in sıkıntılı gayrimenkul sektöründe yeni endişelere yol açtı. Bu durum, ülkenin ekonomik büyümesini daha da zorlaştırabilir.