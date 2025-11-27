Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 30,83 puanlık artışla tamamlarken, toplam işlem hacmi 112,7 milyar liraolarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi ise yüzde 0,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında günün en fazla yükselen grubu bankacılık olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 1,98düşüşle finansal kiralama ve faktoring olarak kayıtlara geçti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentileri fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürürken, BIST 100 endeksi gün içinde 11.000 puan seviyesini test etti. Endeks daha sonra kısmi bir geri çekilme yaşasa da günü yükselişle kapattı.

Gözler Yarın Açıklanacak Yoğun Veri Gündeminde

Analistler, yarın yurt içinde TCMB Finansal İstikrar Raporu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Almanya TÜFE ve işsizlik oranı, Japonya işsizlik verileri ile birlikte yoğun bir veri akışının öne çıkacağını ifade ettiler. Ayrıca ABD’de tatil sebebiyle piyasaların erken kapanacağı hatırlatıldı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 11.100 ve 11.200 puan seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.