TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 14’üncü haftasında 29 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Çağdaş Atan ile futbolculardan Jin-ho Jo antrenman öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma öncesi oyuncularına güvendiğini ifade eden Çağdaş Atan, ligin en organize ekiplerinden birine karşı mücadele edeceklerini belirtti. Atan, “Bana göre ligin en organize takımına karşı oynayacağız. Oyuna en hâkim hocalardan biri olan Sayın Fatih Tekke’nin takımına karşı sahaya çıkacağız. Trabzonspor, 1 yıldır oyununu mükemmelleştirmeye çalışan, genç ve dinamik oyuncularla sürekli güçlenen bir takım” dedi.

Geçen hafta kazanmayı çok istediklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını söyleyen Atan, “Antalyaspor maçının analizini yaptık. Bugün de Trabzonspor’un analizini görsel olarak tamamladık. Son iki günde sahada taktiksel çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum. Çok çalışkan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“Güçlü Bir Oyun Oynamak İstiyoruz”

Takımlarının Antalyaspor maçına göre çok daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini vurgulayan Atan, şunları söyledi:

“Maçı çok önemsiyoruz. Öncelikle iyi ve güçlü bir oyun oynamak istiyoruz. Geçen haftaya göre çok daha iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Konyaspor, uzun bir aradan sonra ilk kez rakip sahada en çok top kazanan takım oldu. Aynı zamanda rakibine en az gol şansı verdiğimiz haftayı geçirdik. Eksiklerimiz var fakat bunları mazeret olarak görmüyoruz. Oyunun güçlü yönlerini daha da geliştirmek için tekrarlarla çalışıyoruz.”

Trabzon deplasmanındaki istatistiklerine dikkat çeken Atan, “Teknik ekip olarak Trabzon’da lig maçlarında iyi bir grafiğimiz var. 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. Umarım tüm bu olumlu işaretler bir araya gelir ve Konyaspor için cumartesi günü çok güzel bir gün olur” diye konuştu.

Jin-ho Jo: “Bu şehir ve bu takım için herkes elinden geleni yapıyor”

Genç orta saha oyuncusu Jin-ho Jo, takımın şehir ve taraftar için büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek destek çağrısında bulundu:

“Kazanma arzumuzu sahaya yansıtacağımız bir maç olacağına inanıyorum. Agresif, baskılı ve ne yaptığını bilen bir oyun oynamak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği bana büyük güven veriyor. Sadece bana değil, tüm takıma destek olmalarını rica ediyorum. Bu şehir ve bu takım için herkes elinden geleni yapıyor.”