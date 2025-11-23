Konya’nın Selçuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda arkadaşlarıyla oturan Suriye uyruklu Mahmut El Muhammed’e, M.K. ve yanındaki kişiler “Ne oturuyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.K., Mahmut El Muhammed’i göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan El Muhammed, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden gencin arkadaşları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Olay sonrası kaçan M.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.