Van'da bir otelde çıkan tartışmada avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu silah ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 03.00 sularında İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu. İhbar ile bölgeye ekipler gönderildi. Baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı.

Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili bir soruşturma başlatıldı.