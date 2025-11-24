AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye genelinde 16 bin 701 afet eylem planı bulunduğunu, bunlardan 2 bin 418’inin hızla çözülmesi gereken “kırmızı eylem” kapsamında olduğunu açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nda, Konya Valisi İbrahim Akın ve Prof. Dr. Orhan Tatar’ın katılımıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tatar, Konya’nın afet eylem planı sayısının 624 olduğunu belirterek, “Konya, İstanbul ve Samsun’un ardından en fazla eylem planına sahip üçüncü il durumunda. Kurumlarımızın bu eylemleri yeniden gözden geçirip daha kompakt hale getirmesi büyük önem taşıyor” dedi.

“Obruklar artık yerleşim yerlerini tehdit ediyor”

Konya’da son yıllarda artan obruk tehlikesine dikkati çeken Tatar, obrukların bölgenin öncelikli afet sorunlarından biri olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Konya’ya özgü ciddi bir obruk problemimiz var. AFAD olarak üniversitelerle ve ilgili kurumlarla uzun süredir ortak çalışmalar yürütüyoruz. Projenin ikinci fazı başlatıldı ve komşu illeri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Obruklar, Allah korusun, artık yerleşim yerlerini tehdit eder hale geldi. Bu nedenle konuyu gündemimizin üst sıralarında tutmalıyız.”

Çalışmalar Konya, Karaman ve Aksaray’a yayılıyor

Konya Valisi İbrahim Akın da obruk duyarlılık haritaları ve erken uyarı sistemi çalışmalarının 2025 yılı itibarıyla önemli bir noktaya geldiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Yeni dönemde projeler, Konya’nın yanı sıra Karaman ve Aksaray illerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Konya’nın tüm afet risklerini içeren 1 amaç, 15 hedef ve 624 eylem planı belirlendi. Öncelikli kırmızı eylemlerin 7’si tamamlandı, kalan 6 eylemde gerçekleşme oranı yüzde 81’e ulaştı. Toplam 624 eylemin 192’si tamamlandı, 249 eylemde çalışmalar sürüyor, 183 eylemde ise yapısal nedenlerle süreç başlatılamadı.”