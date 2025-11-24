Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 19-23 Kasım tarihlerinde yürüttüğü çalışmalarda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 20,8 gram sentetik uyuşturucu ve 98 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.