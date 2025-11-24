İstanbul, Beyoğlu'nda motosikletli 2 kişiyle yaşadığı tartışmanın ardından havaya rastgele ateş açan M.A.G. (25), polis ekipleri tarafından yakalandı. Attığı tabanca çalılık alanda bulunan şüpheli tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Kasım Salı günü saat 03.45’te, Evliya Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli 2 kişiyle tartışan bir kişi, yanında bulunan silahla havaya art arda ateş açtı. İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Güven Timleri ekipleri, eşkal bilgileri belirlenen M.A.G.’yi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin olaydan hemen sonra tabancayı çalılık bir alana attığı tespit edildi. Bölgede yapılan aramalarda olayda kullanılan silah ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.A.G., 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.