Ankara'nın Keçiören İlçesinde bulunan Etlik Şehir Hastanesi hakkında vatandaşlardan gelen şikayetler artmaya devam ediyor. Etlik Şehir Hastanesi'ne giden çok sayıda yurttaş, özellikle yoğunluk ve yönlendirme eksikliği nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor.

VATANDAŞ İLGİLİ BÖLÜMLERİ BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR!

Vatandaşların aktardığına göre, hastane içerisinde birimler ve poliklinikleri bulmakta ciddi güçlük yaşanıyor. Geniş bir alan üzerine kurulu olan hastanede yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının yetersiz olduğunu belirten yurttaşlar, bu nedenle randevularına zamanında ulaşamadıklarını ifade ediyor. Özellikle yaşlılar ile hastaneye ilk kez gelen vatandaşlar için durumun daha da zorlayıcı olduğu dile getiriliyor.

Öte yandan hastanenin otoparkında da ciddi yoğunluk yaşandığı belirtiliyor. Konuya ilişkin görüşünü sosyal medya üzerinden paylaşan bir vatandaş, yaşadığı sıkıntıyı, “Hastaneyi bulmak başlı başına bir sorun, otopark bulmak ise ayrı bir mesele. Bütün Ankara’yı buraya doldurmak kimin fikriydi?” sözleriyle dile getirdi.

KAPASİTENİN ÜZERİNDE YOĞUNLUK MU VAR?

Bir diğer şikâyet konusu ise yoğunluk. Kapasitenin üzerinde hasta kabul edildiğini öne süren vatandaşlar, poliklinik önlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu ve saatlerce sıra beklemek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Ankara’nın artan nüfusunun bu yoğunlukta etkili olabileceği dile getirilse de, vatandaşlar mevcut duruma kalıcı çözümler üretilmesini istiyor.

Hastaneye gelen yurttaşlar, daha net yönlendirme tabelaları, danışma noktalarının artırılması ve yoğunluğu azaltacak önlemlerin hayata geçirilmesini talep ediyor. Vatandaşlar, Etlik Şehir Hastanesi’nin Ankara için önemli bir sağlık merkezi olduğunu vurgulayarak, yaşanan sorunların bir an önce giderilmesini beklediklerini ifade ediyor.