Sonsöz Köşe Yazarı Murat Sururi Özbül, Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nde okul bünyesinde faaliyet gösteren Genç Kalemler Gazetesi ekibine yönelik bir konferans gerçekleştirdi. Konferansa, Sonsöz Gazetesi muhabiri Melisa Sapaz ile yazar Ayça Cicidurucu da katıldı. Gazeteciler, meslek hayatlarında edindikleri saha tecrübelerini, haber yazım süreçlerini ve gazetecilikte dikkat edilmesi gereken etik kuralları öğrencilerle paylaştı.

Konferans boyunca öğrenciler, okul gazetesi Genç Kalemler Gazetesi’nin daha etkin, düzenli ve nitelikli bir yayın hâline gelmesi için yapılması gerekenler hakkında sorular yöneltti. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte, haber başlığı atma, spot yazımı, röportaj teknikleri ve muhabirlikte sorumluluk bilinci gibi konular ele alındı.

Soru-cevap şeklinde ilerleyen konferans, samimi ve sıcak bir ortamda tamamlanırken, etkinliğin sonunda öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler gazetecilerle birebir sohbet etme imkânı da buldu.

Okul Müdürü Fatih Aşkın, gazetecilik mesleğine ilgi duyan gençlere verdikleri katkıdan dolayı Sonsöz ekibine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrenciler için yol gösterici olduğunu ifade etti.