T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ankara Bölge Müdürü Ahmet Ali Soylu, Şube Müdürü Zikrullah Karabulut ve Birim Görevlisi Ömer Özdemir, www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi ve www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Sitesi ile Sonsöz Gazetesi’ne ziyarette bulundular.

Ziyarette www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi’ni temsilen İmtiyaz Sahibi ve Sonsöz Gazetesi Gazetesi Ankara Tüzel Kişi Temsilcisi ile Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Bahar Pehlivan Yedier, Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Mustafa Umut Karakülah, Sonsöz Gazetesi İdari İşler Müdürü Birsen Düzen, www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Sitesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Tepe ile Haber Editörleri Ali Abbas Satır ile Murat Sururi Özbülbül hazır bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede, İletişim Başkanlığı tarafından son dönemde uygulanan basın kartlarına ilişkin yeni düzenlemeler hakkında bilgi verildi. Ayrıca geçtiğimiz hafta Basın İlan Kurumu tarafından İstanbul’da düzenlenen “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler” paneline katılan Bahar Pehlivan Yedier ve Sonsöz Gazetesi çalışanları, panelden ötürü son derece memnun kaldıklarını ifade ederek özellikle dijital medya ve yapay zeka konusunda medyanın gelişim sürecinin enine boyuna ele alındığını dile getirdiler.

“YAPAY ZEKA VE MEDYANIN DİJİTALLEŞMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

İletişim Başkanlığı yetkilileri de yapay zekanın, medyanın gelişiminde son derece önem arz ettiğini belirterek İletişim Başkanlığı’nın da yapay zeka ve dijital medya konularında önemli projeler yürüttüğünü ifade ettiler.

“DİJİTAL ÇAĞA HIZLI BİR ŞEKİLDE ADAPTE OLUYORUZ”

Ziyaretlerinden ötürü memnuniyetlerini belirten Yedier, “Basınımızın gelişimi için bizler elimizden geleni yaparken paydaşlarımız olarak İletişim Başkanlığı’nın ve Basın İlan Kurumu’nun yürüttüğü projelere de son derece önem veriyoruz. Dijital çağda medyanın bu sürece hızlı bir şekilde ayak uydurması gerektiğinin bilinci ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz.” diye konuştu.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.