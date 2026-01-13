İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin;

“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek, kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak” suçlarından birini veya birkaçını işledikleri yönünde değerlendirme bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimlerin Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş ve Selen Çetinkaya olduğu bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurgularken, şüphelilerle ilgili yargı sürecinin devam ettiği ve kesin hüküm bulunmadığı hatırlatıldı.