Bir süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenilen oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin kamuoyunda farklı iddialar gündeme geldi. Özellikle organ nakli yapılacağı yönündeki söylentiler üzerine, Özkan’ın kardeşi sessizliğini bozdu.

Ufuk Özkan’ın kardeşi tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisinin hekimlerin kontrolünde sürdüğü belirtildi. Kamuoyuna yansıyan organ nakli iddialarına değinen aile üyesi, şu aşamada kesinleşmiş bir nakil sürecinin bulunmadığını ifade etti.

Açıklamada, “Ufuk’un tedavisi planlandığı şekilde devam ediyor. Doktorlarımız süreci yakından takip ediyor. Organ nakliyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor” ifadelerine yer verildi.

Aile, Özkan’ın sağlık durumunun stabil olduğunu ve moralinin iyi olduğunu da vurgulayarak, sevenlerinden gelen destek mesajları için teşekkür etti. Oyuncunun tedavi sürecine ilişkin yeni bir gelişme olması halinde kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

Yetkililer ve aile kaynakları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapılırken, Ufuk Özkan’ın bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi.