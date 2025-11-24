Ankara'da yaşayan Kıbrıs gazileri ve aileleri için Beypazarı Belediyesinin organizasyonuyla Haymana ilçesinde bulunan bir termal otele gezi düzenlendi. Belediye tarafından hayata geçirilen etkinlik kapsamında gaziler ve yakınları, ilçedeki otelde misafir edilerek hem dinlenme hem de moral bulma fırsatı yakaladı.

Termal otelin kaplıca bölümünden yararlanan gaziler, aileleriyle birlikte gün boyunca tesislerde vakit geçirerek keyifli anlar yaşadı. Sağlık açısından önemli faydalar sunan termal suyun kendilerine iyi geldiğini belirten gaziler, etkinliğin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, düzenlenen gezi dolayısıyla Beypazarı ve Haymana belediyelerine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Gazilerimizin moral bulması, aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmesi bizim için çok önemli. Bu tür etkinlikler hem bir araya gelmemizi sağlıyor hem de gazilerimizin sosyal hayata daha fazla katılmasına katkı sunuyor. Destek veren belediyelerimize minnettarız.”

Beypazarı Belediyesi yetkilileri ise gazilere yönelik sosyal projelerin devam edeceğini, tarihimizin önemli bir parçası olan gazilerin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Termal otel gezisinin ardından gaziler ve aileleri, hep birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek günü tamamladı.