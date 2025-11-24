Ankara HiltonSA, İtalyan Mutfak Haftası kapsamında İtalya Büyükelçiliği ile güçlerini birleştirerek özel bir gastronomi serisine imza atıyor. Monteverdi Ristorante'nin şefi Nicole Scandella, 24, 25 ve 27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek özel akşam yemekleri için Ankara'ya konuk oluyor.

Etkinliğin, iki ülke arasındaki kültürel ve gastronomik bağları güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Ankara HiltonSA Genel Müdürü Ferah Diba Yağan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara, kültürler arası buluşmaların doğal sahnesi. İtalya Büyükelçiliği ile birlikte başkente otantik bir İtalyan akşamı getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şef Nicole Scandella, Akdeniz esintisini Ankara akşamlarına uyarladığı tabaklarıyla misafirlere unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunacak."

Sınırlı sayıda misafirin ağırlanacağı etkinlik 24, 25 ve 27 Kasım tarihlerinde saat 19.00 ile 23.00 arasında Ankara HiltonSA'da gerçekleşecek.