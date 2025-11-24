Etimesgut hastalara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni bir ağız ve diş sağlığı merkezi açılacağı açıklandı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Etimesgut Erler Mahallesi Türkkızılayı Caddesinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yanı sıra yeni bir hizmet binasının yakında hizmete gireceğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Etimesgut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yapımı devam eden yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Kurtcebe, yapımı süren Etimesgut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni gezerek Başhekim Dr. Dt. Asuman Mermerci’den yeni binanın son durumu ve sunulacak hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Ayrıca mevcut hizmet binasını da ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, Destek Hizmetleri Başkanı Haydar Orhan ve Başkan Yardımcısı Aslı Pembe Göktaş da yer aldı.