Konya'da bir hayvancılık işletmesinde çekildiği öne sürülen ve hayvanların dışkı ile balçık içerisinde beklediği anların görüntülerinin sanal medyada 'hayvanların hızlı kilo alması için kasten yapıldığı' iddiasıyla paylaşılması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerin Meram ilçesinde bir hayvancılık işletmesinde kaydedildiği tespit edildi. Ekipler, yapılan denetimde işletmede herhangi bir hayvan olmadığını, işletme sahibi tarafından, görüntülerde yer alan hayvanların besi sürelerini tamamladıktan sonra satıldığı belirlendi.

Sanal medyada paylaşılan görüntülerin son dönemde etkili olan yağışlar nedeniyle işletme zemininin ve mevcut altyapının temizlik çalışmalarını zorlaştırdığı tesisin zemininin bu nedenle dışkı ve balçıkla kaplandığı belirlendi. Denetim kapsamında işletmede gerekli temizlik çalışmaları yaptırılarak hijyenik koşulları uygun hale getirildi. İncelemeler sonucunda ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemler uygulanarak ve hayvanları koruma kanunu kapsamında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. (DHA)