“Türkiye’yi 7’den 70’e Deprem Ülkesi Olarak Görmek Gerekir”

Uzman, Türkiye’nin aktif fay hatlarıyla çevrili bir coğrafyada bulunduğunu ve bu nedenle deprem riskinin ülke genelinde her zaman dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ve Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) üzerinde yer alan şehirlerde riskin her zaman yüksek olduğuna dikkat çekti.

En Riskli Bölgeler: Marmara, Doğu Anadolu ve Ege İlk Sırada

Yetkili uzman, yaptığı değerlendirmede şu alanların yüksek risk taşıdığını açıkladı:

🔸 Marmara Bölgesi

İstanbul başta olmak üzere bölge genelinin sismik tehdit altında olduğunu ifade etti.

Beklenen büyük Marmara depremi için hem bireysel hem toplumsal hazırlığın kritik olduğuna dikkat çekti.

🔸 Doğu Anadolu Bölgesi

2023’te yaşanan büyük depremler sonrasında bölgenin hâlâ enerji boşaltma sürecinde olduğu belirtildi.

Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş ve çevresinde hareketliliğin devam ettiğine değindi.

🔸 Ege Bölgesi

Çok parçalı fay yapısı nedeniyle Ege’nin Türkiye’de en sık deprem yaşayan bölgelerden biri olduğunu vurguladı.

“Türkiye’de Tamamen Güvenli Yer Yok, Ancak Görece Daha Az Riskli Bölgeler Var”

Uzman, ülkenin tamamında deprem riski bulunsa da görece daha güvenli kabul edilen alanların yer aldığını söyledi:

🟢 En Az Riskli Bölgeler

Karadeniz’in iç kesimleri

Konya ve çevresi

Trakya’nın bazı bölümleri

Bu alanlarda büyük fay hatlarının daha seyrek olduğu ancak depremin tamamen sıfır riskli olmadığı hatırlatıldı.

“Deprem Değil, Hazırlıksızlık Öldürür”

Japon uzman, Türkiye’de en önemli sorunun bina stoku ve denetim eksikliği olduğunu belirtti.

Açıklamalarında şu noktaya dikkat çekti:

Yeni yönetmeliklere uygun yapılan binalarda deprem riskinin büyük ölçüde azaldığını,

Eski ve güçlendirme yapılmamış yapıların ise büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Ayrıca toplum bilincinin yükseltilmesi gerektiğini, her vatandaşın acil durum çantası, toplanma alanı bilgisi ve ev güçlendirme gibi konulara hakim olması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara Uyarı: “Depremi Beklemeyin, Hazırlığa Bugün Başlayın”

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan uzman, vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

Binanın deprem raporunu kontrol ettirin

Ağır dolap ve eşyaları sabitleyin

Ailece acil durum planı oluşturun

Doğru bilgi kaynaklarını takip edin

Yanlış ve bilim dışı söylentilere itibar etmeyin

Türkiye’nin Gerçeği Değişmiyor, Hazırlık Hayat Kurtarıyor

Uzmanın 35 yıllık Türkiye birikimi de gösteriyor ki, deprem riskini ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak bilimsel hazırlık, güçlü yapılar ve doğru bilinçlenme sayesinde yüz binlerce hayat kurtarılabilir.