Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bir miktar sentetik ecza ve bonzai ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 400 lira nakit para ele geçirildi.