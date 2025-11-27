Yerel kaynaklar ve yetkililer, yaklaşık 26 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını duyurdu.

BMKG: Deprem 6,3 Şiddetindeydi

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise farklı bir ölçüm paylaşarak depremin 6,3 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Tsunami Uyarısı Yapılmadı

Her iki kurumdan yapılan açıklamalarda, deprem sonrası tsunami riskinin oluşmadığı ve herhangi bir uyarı verilmediği belirtildi.