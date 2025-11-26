Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinden bu sabah saat 07.00 sularında sağlık sorunları nedeniyle acilen Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edindiğimiz bilgilere göre, Başkan Böcek’in böbrek, mide ve boyun bölgelerinde yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Hastanede gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığı, ancak Böcek’in sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

Belediye yetkililerinin ve sağlık ekiplerinin süreci yakından takip ettiği, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceği ifade edildi.