Bahçelievler Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni’ne Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çocuklar ve aileleri katıldı. Program, DJ performansı ile devam etti. Dr. Bahadır, etkinlik boyunca aileler ve çocuklarla bir araya geldi.

‘ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ’

Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bugün, ‘sözümüz var’ diyerek çocuklarımızın sünnetlerini yaptırdık, kıyafetlerini, asalarını ve şapkalarını hazırladık. Ardından da bir kutlama düzenledik. Az önce gördüğünüz gibi neşeli bir şölen oldu. Bizim bakış açımız şu, Erkek çocuklarının gelişiminde sünnet önemli bir aşama. Bu, ülkemizde ve coğrafyamızda bir kültür. Bunu taçlandırmak istiyoruz. Herkesin imkanı olmayabilir; sünnet, kıyafet veya düğün hazırlığı yapmak zor olabilir. Bahçelievler Belediyesi olarak hem operasyon sürecini organize ediyor, çocuklarımızın sünnetlerini özel hastanelerde yaptırıyoruz hem de bu şölenle onlara güzel bir anı bırakıyoruz. Bir sünnet düğününden farkı yok. Hep birlikte güzel bir atmosfer oluşturduk. Amacımız çocukları mutlu etmek. Bir belediye başkanı olarak bundan daha büyük bir mutluluk görmüyorum. İçeride çocukların ne kadar mutlu olduğunu, gözlerinin ışıl ışıl parladığını görüyorsunuz. Çocuklar mutluysa, aileler ve komşular da mutlu oluyor. Bizim amacımız da bu, çocukların mutluluğunu sağlamak” diye konuştu.

‘BEKLEDİĞİMİN ÇOK ÜZERİNDE BİR HİZMET GÖRDÜK’

8 yaşındaki torunu Yamaç Seyhan'ı sünnet ettiren Osman Seyhan ise “Şirinevler civarında dolaşırken belediyenin billboarddaki duyurusunu gördük. Bahçelievler Belediyesi’nin başlattığı kampanyayı görünce bir bakalım dedik. İlk başta bazı tereddütlerim vardı; merdiven altı bir yerde mi yapılacak, yoksa klinik ortamında mı olacak diye düşündüm. Kayıt yaptırdığımızda çok iyi karşılandık. Elbisesi ve diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söylediler. Ardından hastane randevumuz oluşturuldu. Bir dede olarak hastaneyi de merak ediyordum. Eğer uygun bir yer olmasaydı sünneti yaptırmayacaktım. Ancak tahmin ettiğimin çok üzerinde, benim normalde gidemeyeceğim kadar iyi bir hastanede sünnet gerçekleştirildi. Çok memnun kaldık, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullnadı.