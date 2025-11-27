İpsala’nın Köprü Mahallesi’nde 2018’den bu yana devam eden kedi ölümleri üzerine harekete geçen Hüseyin Bülbül, kedilerin ortadan kaybolması ve ölü bulunması üzerine sokak çevresine güvenlik kameraları yerleştirdi. Ölü bulunan kedileri özel kliniğe götüren Bülbül, raporlarda “ateşli silah yaralanması” ve “tüfek saçması” bulgularıyla karşılaştı.

Kamera görüntülerini inceleyen Bülbül, komşusu K.G.’den şüphelendi. Görüntülerde K.G.’nin bahçesine giren kedilerin bir anda panikle kaçtığı belirlendi.

K.G.’nin Evinde Ruhsatlı Tüfeklere El Konuldu

Şikayet üzerine harekete geçen İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.G.’ye ait ruhsatlı 2 av tüfeğini incelemek üzere aldı. K.G.'den alınan svap örneklerinde ise sol elinde atış artığı tespit edildi. Buna rağmen K.G., savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti. Şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

İddianame: “Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Var”

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı, K.G.’nin “evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan 6 ay–3 yıl arası hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, görüntülerde silah ateşleme anı bulunmasa da:

Kedilerin K.G.’nin bahçe kapısı yakınında ölü ya da yaralı bulunduğu,

Tanık ifadelerinde kedinin başından kan geldiğinin görüldüğü,

Radyografilerde saçma izlerinin açık şekilde tespit edildiği

vurgulanarak “kamu davası açmak için yeterli şüphe bulunduğu” belirtildi.

DAVA BAŞLADI: Sanık Suçlamaları Reddetti

İpsala 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan davada tutuksuz sanık K.G., iddiaları kabul etmedi. Mahkeme, mevcut adli kontrol şartlarının devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

“Kediler Sistematik Olarak Öldürüldü”

Hüseyin Bülbül’ün avukatı ve Edirne Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Büşra Ağır Ürkmez, ilk celsede tüm delillerin toplandığını vurgulayarak:

“2018’den bu yana sistematik ölümler yaşandı. Balistik rapor dosyada. Tanık beyanları ve kamera kayıtları, şüphelinin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Bu davanın takipçisi olacağız.” dedi.

Ürkmez ayrıca, veteriner raporunda kedilerin bedeninde saçma tespit edildiğini hatırlatarak 5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu kapsamında süreci takip ettiklerini söyledi.

“Sonuna Kadar Davacıyım”

Kedileri öldürülen Hüseyin Bülbül ise, “Hak ettiği cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğim” diyerek kamuoyuna çağrıda bulundu.