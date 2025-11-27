Yalova’nın Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen Gökçe Barajı, 36 milyon metreküp kapasitesiyle il genelinde içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Baraj, günde ortalama 40 bin metreküp su tüketen kenti besliyor. Yağış yetersizliğiyle barajın su seviyesi kasım ayı itibarıyla yüzde 8 olarak ölçülürken, tahmini olarak kentin 13 günlük suyu kaldı.

ACİL SU EYLEM PLANI UYGULAMAYA KONULUYOR

Yalova Valisi Hülya Kaya, başkanlığında gerçekleşen koordinasyon toplantısında Acil Su Eylem Planı kararları alındı. Plan çerçevede ilk etapta tarımsal su tahsisleri durduruldu, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı da tamamen durduruldu.

HER GÜN PLANLI SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

Kentte 26 Kasım’dan itibaren planlı su kesintileri uygulanacak. Tüm belediyeler mahalle bazında 20.00 - 05.00 saatleri arasında su kesintisine yapacak. Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek. Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göleti’nin Çınarcık hattına su vermesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı’ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklandı. Orta vadede ise şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor. Sağlık Müdürlüğü ise su kalite kontrollerini artıracak, kritik tesislerde (hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri) su güvenliği için ek önlemler alınacak. Yaşlı ve engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek sağlanacak.

SU KESİNTİLERİ BAŞLADI

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin kritik düzeye inmesi nedeniyle Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya başkanlığında yapılan toplantıda açıklanan ‘Acil Su Eylem Planı’ kararı uygulanmaya başlandı. Toplantı kapsamında alınan il merkezi, ilçeler ve köylerde 20.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılması kararı, bu akşam itibariyle başladı. Karar üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Yalova Kapalı Yüzme Havuzu'nda da ikinci bir duyuruya kadar faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı. Su kesintisi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede ise il genelinde halkın güvenli suya sağlıklı erişiminin sağlanmasında suyun içme ve kullanma niteliklerine sahip olma durumunun denetiminin yapıldığı, günlük, haftalık, aylık ve 3 aylık periyotlarla takip edildiği bildirildi.

İlde düzenli su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde Gökçe Barajı'ndaki suyun arıtma ve dezenfeksiyon sonrası evlere ulaştığına yer verilen yazılı açıklamada, "Hem yerinde hem de uç noktalarda düzenli ve sürekli izlenmekte vatandaşlarımızın güvenli suya erişimi sağlanmaya çalışılmaktadır. İnsan sağlığını tehdit etmesi muhtemel bulgular elde edilmesi halinde gerekli uyarılar hızlıca su temininden sorumlu kuruluşlarla paylaşılmaktadır. 26 Kasım 2025 tarihinden itibaren ilimizde gerçekleştirilecek planlı su kesintileri ile kritik seviyelere inen Gökçe Barajı suyunun daha uzun süreli yeterliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Su kullanımına yönelik maksimum verimlilikte ve hijyen öncelikli tasarrufu ön plana alan yaklaşımlar benimsemesi uygun olacaktır. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır: Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir. Kaynağı bilinen ve kontrolü yapılan musluk suyunun tüketilmesi güvenlidir. Suyumuzu israf etmemeli ve boşa akan suların önüne geçmeliyiz. Kontrolsüz mahalle çeşmelerinden su tüketilmemeli, 'içilmez' yazısı bulunan çeşmelerden asla su içilmemelidir. Musluktan akan suyun koku, renk, tat ve görünümünde olumsuzluk gözlenmesi halinde su sadece tuvalet temizliği veya bahçe sulamasında kullanılmalıdır. Yetkililere hemen bilgi verilmelidir. Kesintiden önce, içme ve kişisel hijyen gibi temel ihtiyaçlar için yeterli miktarda temiz suyu (kapalı ve temiz kaplarda), güneş almayan yerlerde ve açık renkli kaplarda depolayın. (El yıkama, diş fırçalama, yemek yapımı v.b.) Gereğinden fazla depolamayın. El yıkama önceliğini hiçbir zaman ikinci plana atmayın. Tuvaletten sonra, yemek hazırlamadan/yemek yemeden önce, dışarıdan eve geldiğinizde, duş sürelerini kısaltın ve suyun sabunlanma sırasında kapatılmasını sağlayın. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolulukta ve mümkünse ekonomi programında çalıştırın. Su kesintisi sürecinde içme-kullanma suyu konusunda yetkili kurum ve kuruluşların bilgilendirmelerini takip edin" ifadelerine yer verildi.

KESİNTİ SONRASINDA SU KULLANIMINA DİKKAT

Kesinti sonrasında yetkililerin uyarıları doğrultusunda su kullanılması, musluğun ilk açıldığında birkaç dakika akıtılarak şebekede biriken kirli suyun sadece tuvalette kullanılmak üzere bir kaba alınması uyarısında da bulunuldu. Ayrıca kesinti sonrasında şebekede yüksek dozda klorlama yapılabileceğinden yetkililerin uyarıları dikkate alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bina içindeki su depoları sürekli aktif kullanılmalıdır. Aktif olarak kullanılmayan depolardaki sular tüketilmemelidir. Su depolarının bakım, temizlik ve dezenfeksiyonu mutlaka yaptırılmış olmalıdır. Ambalajlı su tüketimini tercih eden vatandaşlarımız ise ambalajlı suların etiketlerinin sağlam ve okunaklı, valiliklerce izinlendirilmiş, imal ve son kullanma tarihlerine dikkat ederek ürünleri satın almaları gerekmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz" denildi. (DHA)