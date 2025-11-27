Yangın, saat 21.50 sıralarında Mavi Cadde üzerinde bulunan fabrikaya ait prefabrik yapıda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını söndürmeye çalışan Caner K., kollarından hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Bursa şehir hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ardından yangın kontrol altına alındı.

Prefabrik yatakhanenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. (DHA)