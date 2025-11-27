Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 5 ilde faaliyet gösteren “nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis” ağına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takipler sonucu tespit edilen örgütün, farklı illerden temin ettiği “hesapçı”lar üzerinden açılan banka hesapları, GSM hatları ve sanal POS sistemleriyle 41 ayrı dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

MASAK incelemelerinde, örgütün hesaplarında 8,5 milyar TL’lik suç gelirine ait işlem hacmi tespit edildi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Adana’da toplam 22 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 40 cep telefonu, çok sayıda bilgisayar, SIM kart, tablet ve çeşitli dökümanlara el konuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, “Milletimizin güvenliğine ve alın terine kast eden hiçbir yapıya göz açtırmayacağız” açıklamasında bulundu.

8.5 Milyar TL işlem hacmine sahip “Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasadışı Bahis” ağı yapılan operasyon ile çökertildi❗️



🔴 Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkezi Kahramanmaraş olmak üzere 5 farklı ilde gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipler sonucu, suç işlemek… pic.twitter.com/W7FAEqsgRB Alacak meselesi nedeniyle 2 kişiyi bıçakladı İçeriği Görüntüle November 26, 2025