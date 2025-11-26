UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te Chobani Stadı’nda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşılaşacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos’un yardımcıları Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola, dördüncü hakem ise Adrian Cordero olacak.

Fenerbahçe’nin Avrupa Performansı: 7 Puanla 15. Sıra

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’ne deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlamıştı. Ardından Nice ve Stuttgart karşısında iç sahada galibiyetler gelen Fenerbahçe, son olarak deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, 4 maçta topladığı 7 puanla 15. sırada yer alıyor.

Rakip Ferencvaros ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplamış durumda ve grubun 3. basamağında bulunuyor.

Fenerbahçe’de 5 Önemli Eksik: Savunma ve Orta Saha Krizi

Fenerbahçe, Ferencvaros maçı öncesi 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Cezalı Oyuncular

Jayden Oosterwolde

İsmail Yüksek

Fred Rodrigues

Sakat Oyuncular

Çağlar Söyüncü

Sebastian Szymanski

Bunlara ek olarak UEFA listesinde bulunmadıkları için Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, kadro dışı oldukları için İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun forma giyemeyecek.

Levent Mercan UEFA Listesine Dahil Edildi

Sezon başında UEFA listesine yazılmayan Levent Mercan, Cenk Tosun’un 2 ayı aşacak sakatlığı nedeniyle listeye eklendi. Levent, Tedesco’nun görev vermesi durumunda Ferencvaros maçında forma giyebilecek.

Savunmada Alarm: Skriniar’ın Yanı Belirsiz

Fenerbahçe’de savunma hattı ciddi eksikler nedeniyle zorlanıyor.

Oosterwolde cezalı

Çağlar Söyüncü sakat

Becao UEFA listede yok

Teknik direktör Tedesco’nun, Skriniar’ın yanında savunma için Mert Müldür veya Yiğit Efe Demir üzerinde durduğu öğrenildi.

Orta Sahada da Kriz: Asensio Göbeğe Gelebilir

Orta sahada İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Szymanski’nin yokluğu büyük boşluk oluşturuyor. Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz’ın da listede olmaması nedeniyle Tedesco’nun, Edson Alvarez’in yanında Marco Asensio’ya görev vermesi bekleniyor.