Gaziantep Valiliği, kentte yaşayan veya eğitim gören 18-25 yaş arası gençlere yönelik “Gençlerin Gözünden Gaziantep” fotoğraf yarışmasını duyurdu. Katılımcılar, şehrin tarihi, kültürü ve sosyal yaşamını yansıtan fotoğraflarla yarışmaya başvurabilecek.

Birincilikten mansiyona kadar birçok ödülün verileceği yarışmada gençler, akıllı telefon, powerbank, eşofman takımı ve spor ayakkabı gibi hediyelerin sahibi olabilecek. Son başvuru tarihi 18 Aralık 2025 olarak açıklandı.

Başvurunun ise https://sbk.gaziantep.edu.tr/basvuru adresinden yapılacağı ifade edildi.

📸 Gözünü Gaziantep’e Çevir, Ödülleri Kap! 🤩



Gaziantep’in tarihi, doğası, kültürü ya da o eşsiz sosyal yaşamı… Senin kadrajından Gaziantep nasıl görünüyor? 🤔



18-25 yaş arasındaysan, Gaziantep’te öğrenciysen ya da burada yaşıyorsan bu yarışma tam sana göre! "Gençlerin… pic.twitter.com/MZN5Qx8CzE — Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) November 26, 2025