Nursun Erel’den “Babaannemin Güllü Masalları”
Batman’ın Güneşli köyünde bir su kuyusunda bitkin halde bulunan çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurtarıldı.

Veteriner hekimler tarafından yapılan bakım ve kontrollerin ardından sağlığına kavuşan çakal, uyum sürecinin tamamlanmasıyla yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Muhabir: Haber Merkezi