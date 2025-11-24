Ben Leman dizisi hakkında ortaya atılan “final yapacak” söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Reytingini istikrarlı biçimde artıran dizi, hikayeyi daha da canlandırmak için sürpriz bir oyuncuyu kadroya dahil ediyor.

NTC Medya imzalı dizi, son bölümüyle AB grubunda 4.26 reytinge ulaşarak yoluna devam edeceğini gösterdi. Yapım ekibi, seyircinin ilgisini artırmak için tansiyonu yükseltecek yeni hamlelere hazırlanıyor.

Gökçe Özyol Kadroda Dengeyi Değiştirecek

Başarılı oyuncu Gökçe Özyol dizinin yeni konuğu oluyor. Kaç bölüm yer alacağı kesinleşmese de karakterin hikayede önemli dönüm noktalarına neden olacağı belirtiliyor. Özyol’un canlandıracağı sürpriz rolün dizi içindeki ilişkileri ve çatışmaları yeniden şekillendireceği konuşuluyor.

Set kaynakları, dizinin temposunun artacağı ve hikayenin seyirciyi daha sıkı bağlayacağını ifade ediyor. Bu hamlenin reytinglere nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu.