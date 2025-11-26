İnstagram üzerinden satış gerçekleştiren Vera Moda (Vera Giyim) isimli bir sayfa üzerinden sipariş veren, bir müşteriye ürünün farklı rengi ve etiketi koparılmış ve kullanılmış bir ürün gönderildi. Ürünün eline ulaşmasıyla şoka giren müşteri, Vera Moda isimli hesaba, kargoyu iade etmek istediğini belirterek şikayet edeceğini söylemesi ardından Vera Giyim isimli hesap müşteriyi engelledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan sayfanın, beğeni ve takipçi sayılarının da sahte olduğu ortaya çıktı. Şikayetvar isimli sitede aynı mağduriyeti yaşayan müşteriler de olduğu ifade edildi.

Muhabir: Şevval Ateş