İzmir'deki denetimler sırasında, yaklaşık 30 ton gıda ürününün son tüketim tarihi geçmiş ve sağlıksız koşullarda depolanmış olduğu tespit edildi. Bakanlık ekipleri, “Alo 174 Gıda” hattına gelen ihbar üzerine harekete geçerek söz konusu ürünlerin tarih bilgilerini değiştirmeye çalışan sahtekârları ifşa etti. Yapılan denetimler sonucunda, ürünlerin son tüketim tarihi (STT) ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) bilgileri silinip yeniden basılmaya çalışıldığı belirlendi.

İşletme Mühürlendi, Ürünlere El Konuldu

Sahtekarların yasal düzenlemeleri hiçe sayarak yaptığı bu tür uygulamalara karşı harekete geçen ekipler, söz konusu işletmeyi mühürleyerek ürünlere el koydu. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Gıda Güvenliği İçin Kararlı Mücadele

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak gıda güvenliği konusunda hassasiyetle çalıştıklarını ve bu tür sahtekârlıkların önlenmesi için yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde hareket ettiklerini belirtti. Yumaklı, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için bu tür denetimlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Gıda güvenliğine yönelik yapılan bu tür denetimler, halk sağlığını korumak için büyük önem taşıyor ve sahtecilikle mücadele kararlılığını gözler önüne seriyor. Bakanlığın çalışmaları, gıda sahtekârlarına karşı alınacak önlemler konusunda toplumda daha fazla bilinçlenme sağlamayı hedefliyor.

⚠️ Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekârlarına ekiplerimiz göz açtırmadı!



📍 İzmir’de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir.



🔎 Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü… pic.twitter.com/6A32PfhcK8 — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 27, 2025