Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bu akşam Dubai’de düzenlenen Ortadoğu GQ “Men Of The Year” töreninde Onur Ödülü alacak. Türkiye’de olduğu kadar dünya genelinde de geniş bir hayran kitlesi bulunan Bürsin, Dass Yapım ile ünlü Japon dizisi La Grande Maison Tokyo’nun dijital platform için çekilecek yerli uyarlaması için görüşmeler yürütüyor.

Michelin Yıldızlı Şefi Canlandıracak

Projeyi değerlendiren Bürsin, hem sahibi olduğu Braveborn Films şirketiyle Dass Yapım’a ortak olacak hem de dizide “Michelin Yıldızlı” şefi canlandıracak.

Orijinal dizide olaylar, üç yıldız almaya kararlı orta yaşlı bir kadın şefin, Michelin yıldızını kaybetmiş bir şefle birlikte yeni bir restoran açmak için iş birliği yapmasıyla başlıyor. Yerli uyarlamanın da benzer bir temayla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.