Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son kararlarını açıkladı. Çaykur Rizespor karşılaşmasında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti gerekçesiyle kurula sevk edilen Fenerbahçeli kaleci Ederson’a disiplin ihlali bulunmadığıbelirtilerek ceza verilmedi. Öte yandan, Galatasaraylı Roland Sallai, rakip oyuncuya yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası aldı.

PFDK’nın aldığı diğer kararlar ise şöyle:

Zecorner Kayserispor: Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı tribünlerdeki seyircilerin biletleri bloke edildi. Kulüp idarecisi Mustafa Baki Ersoy’a 40.000 TL para cezası verildi. Antrenör Vito Tercolo’ya ise disiplin ihlali tespit edilmedi.

İKAS Eyüpspor: Taraftarları ilk kez çirkin ve kötü tezahürat yaptığı için ihtar cezası aldı, ilgili tribünler bloke edildi.

Galatasaray A.Ş.: Taraftarların çirkin tezahüratı nedeniyle bazı tribünlerin biletleri bloke edildi. İdareci Abdullah Kavukcu’ya 40.000 TL para cezası, Roland Sallai’ye 2 maç men cezası verildi.

Göztepe A.Ş. ve Kocaelispor: Taraftarların saha ve tribün olayları nedeniyle toplamda yüzbinlerce TL para cezası verildi, ilgili tribünler bloke edildi.

Beşiktaş A.Ş. ve Çaykur Rizespor: Taraftarların kötü tezahüratları nedeniyle bazı tribünler bloke edilirken, Çaykur Rizespor hakkında sosyal medyadaki açıklamalar nedeniyle disiplin cezası verilmedi.

Fenerbahçe A.Ş.: Misafir takım olarak taraftarlarının 6. kez kötü tezahüratta bulunması nedeniyle 640.000 TL para cezası ve bazı tribünlerin biletlerinin bloke edilmesi kararı alındı. Ederson’a ise ceza verilmedi.

TÜMOSAN Konyaspor ve Hesap.com Antalyaspor: Taraftar olayları nedeniyle tribünler bloke edildi ve toplamda 220.000 TL para cezası verildi.