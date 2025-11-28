Akaryakıtta bu kez hem benzine hem motorine indirim geldi. Benzinin litre fiyatı yaklaşık 70 kuruş civarında gerilerken, motorindeki indirim 2 lirayı geçti. Büyükşehirlerde rakamlar ortalamada benzer seyretti.

Güncel Fiyatlar

İstanbul’un Avrupa yakasında benzinin litresi 54,37 liraya, motorin 55,03 liraya, LPG ise 27,71 liraya geriledi. Anadolu yakasında ise benzinin litresi 54,22 lira, motorin 54,88 lira, LPG de 27,08 lira olarak güncellendi.

Başkent Ankara’da benzinin litresi 55,23 lira, motorinin litresi 56,06 lira oldu. LPG fiyatı da 27,60 liraya indi.

İzmir’de de fiyatlar sabah saatlerinde yenilendi. Buna göre benzinin litresi 55,55 lira, motorin 56,38 lira, LPG ise 27,53 lira olarak açıklandı.

Fiyatlar neden düştü?

Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve kurdaki hareketlilik, rafineri hesaplamalarına yansıyarak indirimi kaçınılmaz hale getirdi. Enerji kaynaklarına yakın isimler, düşüşün ağırlıklı olarak dünya piyasalarındaki dalgalanmadan kaynaklandığını ifade ediyor.