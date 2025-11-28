Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda yürütülen alt geçit çalışmaları kapsamında, 30 Kasım 2025 saat 20.00 itibarıyla alt geçit araç trafiğine kapatılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte geçidin 1 Aralık 2025 saat 06.00'da yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süre boyunca alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Çalışmaların güvenli ve hızlı ilerlemesi amacıyla vatandaşların trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri önem taşıyor.