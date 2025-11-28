ANKARA’nın Çubuk ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında, zihinsel engelli üç kardeşin yaşadığı tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevlerin hızla yayılması üzerine mahallede büyük panik yaşandı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Gazi Alerdek Caddesi üzerindeki Zeytin Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Zihinsel engelli Nevzat, Beşir ve Zeynep Karol’un yaşadığı evde sobadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı.

Komşuların durumu fark ederek hızlı müdahalesi sayesinde üç kardeş dışarı çıkartılarak olası bir facia önlendi. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda iş makinesi, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.