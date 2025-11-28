Kaza, saat 01.00 sıralarında Şemsi Paşa Caddesi Yel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki yolcu otobüsü sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen 34 HN 2458 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ile otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşurken, kazaya karışan yolcu otobüsü ile otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Bayrampaşa'da feci kaza: 3 yaralı
Bayrampaşa’da sola dönüş yapan bir yolcu otobüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
