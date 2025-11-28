Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli S.A.’nın Altındağ, Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerinde 6 farklı zincir market şubesinden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalarda S.A.’nın, marketlere girip kasanın etrafında bulunan kolileri aldığı belirlendi. Toplam 46 suç kaydı olduğu ortaya çıkan S.A., il genelinde yapılan denetimler esnasında polis uygulama noktasında yakalandı.

Gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar zincir marketlerin güvenlik kameralarına yansıdı.