A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında sahasında ağırladığı Bosna Hersek’i 93-71 yenerek elemelerde etkileyici bir başlangıç yaptı.

Karşılaşma Turkcell Basketbol Gelişim Merkezinde oynanırken, tribünlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanda maçı takip edenler arasında yer aldı.

Maçın Periyot Skorları

Ay-Yıldızlılar Maça Etkili Başladı

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler mücadeleye Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı.

Sakatlığı bulunan takım kaptanı Cedi Osman karşılaşmada forma giyemezken; Furkan Haltalı, Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan da kadroda yer almadı. Osman’ın yokluğunda kaptanlık görevini Kenan Sipahi üstlendi.

Türkiye’nin C Grubu Rakipleri

A Milli Takım, C Grubu’nda Bosna Hersek’in yanı sıra İsviçre ve Sırbistan ile de mücadele edecek.