Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen “Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni”nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dış politikasının temel taşlarından biri olan küresel adalet vizyonunu ön plana çıkardı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Gazze’de yaşananlara yönelik en sert çıkışlarından birini yapan Kurtulmuş, AA’nın sahada topladığı verilerin uluslararası hukuk açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Gazze’nin kasapları, bu hainler eninde sonunda uluslararası mahkemelerde hesap verecek. Başta Netanyahu olmak üzere herkes hak ettiği cezayı görecektir.”

“AA, GAZZE’DE BİR UMUT OLDU”

Kurtulmuş, Anadolu Ajansı’nın çatışma bölgelerindeki varlığının sadece gazetecilik değil, aynı zamanda insani bir görev anlamı taşıdığını vurguladı. “Gazze’de bir kamera değil, bir umut oldunuz. Yıkıntılar arasında hayatta kalmaya çalışan insanlara sadece görüntü değil, dayanma gücü götürdünüz.” dedi.

