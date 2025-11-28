İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan ve iki aşamadan oluşan ‘Huzur İstanbul’ uygulamasında önemli sonuçlar elde edildi. Uygulama, 528 suçlu şüphelisi ile birlikte toplamda 1022 kişinin gözaltına alınmasına yol açtı.

Uygulamanın Detayları:

İlk Aşama:

Saat 20.00-22.00 arasında yapılan sabit yol uygulamasına 1425 personel katıldı. 209 noktada yapılan denetimlere, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci Aşama:

22.00-23.59 arasında 1271 personel ile umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Kişiler ve Ele Geçirilen Suç Unsurları

Yapılan denetimlerde 363 bin 329 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu. Uygulama kapsamında 528 şüpheli yakalanırken, bu kişilerin çeşitli suçlardan arandığı bildirildi. Ayrıca, denetimlerde 26 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 58 fişek, 1052 gram uyuşturucu madde, 11 uyuşturucu hap ve 7 bin 520 lira ile 100 avro ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, ele geçirilen 7 bin 520 TL ve 100 Euro, uyuşturucudan elde edilen gelir olarak kayda geçti.

Trafik ve İş Yeri Denetimleri

Trafik denetimlerinde 38 bin 206 araç ve 273 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 571 araç ve motosiklet ile 8 sürücüye işlem uygulandı, 6 araç ise trafikten menedildi. Trafik denetimlerinde 534 bin 766 TL trafik cezası kesildi.

Umuma Açık İş Yeri Denetimleri

Uygulama sırasında 190 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan denetimler, İstanbul’daki güvenlik ve huzurun sağlanmasına yönelik önemli adımlar atıldığını gösteriyor.

Sonuç ve Hedefler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadele kapsamında düzenli olarak uygulamalara devam edeceğini belirtti. Bakanlık, uygulamalarla toplum güvenliğini sağlamayı ve kaçak suçluları yakalamayı hedefliyor.