Kayseri Melikgazi Demokrasi Mahallesi’nde 27 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen “kasten öldürme” olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, P.A. (Bünyan-1985) ve eşi A.A. (Melikgazi-1984) olay yerine birlikte gittikleri tespit edildi.

Bahse konu olayı A.A.’nın gerçekleştirdiği anlaşılırken, şüpheliler olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalandı. Yapılan adli işlemler sonucunda A.A., “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. P.A. hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı getirilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.