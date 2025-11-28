Edirne Valiliği’nin açıklamasında, sosyal medya platformlarında valilik adına oluşturulan sahte bir hesaptan bazı kullanıcılarla iletişime geçildiğinin tespit edildiği kaydedilerek, “Konuya ilişkin yasal işlemler başlatılmış olup, söz konusu hesabın Edirne Valiliği ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına resmi hesaplarımız dışında paylaşım ve hesaplara itibar edilmemesi önemlidir” ifadelerine yer verildi.

Ortaokul öğrencilerden öğretmenlere ziyaret
Ortaokul öğrencilerden öğretmenlere ziyaret
İçeriği Görüntüle

Açıklamada ayrıca Edirne Valiliği’nin resmi sosyal medya hesaplarının linklerine de yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi