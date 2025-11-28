Edirne Valiliği’nin açıklamasında, sosyal medya platformlarında valilik adına oluşturulan sahte bir hesaptan bazı kullanıcılarla iletişime geçildiğinin tespit edildiği kaydedilerek, “Konuya ilişkin yasal işlemler başlatılmış olup, söz konusu hesabın Edirne Valiliği ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına resmi hesaplarımız dışında paylaşım ve hesaplara itibar edilmemesi önemlidir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Edirne Valiliği’nin resmi sosyal medya hesaplarının linklerine de yer verildi.

📢 DUYURU



Değerli takipçilerimiz,



Sosyal medya platformlarında Edirne Valiliği adına oluşturulan sahte bir sosyal medya hesabının bazı kullanıcılarla iletişime geçtiği tespit edilmiştir.



Konuya ilişkin yasal işlemler başlatılmış olup, söz konusu hesabın Edirne Valiliği ile… pic.twitter.com/pVCuU40Blr — Edirne Valiliği (@edirne_valiligi) November 27, 2025