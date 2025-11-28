Duran, Sosyal hesabından 'Harikasınız 12 Dev Adam' başlığıyla yaptığı paylaşımda, 'FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup eden A Erkek Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Büyük bir mücadeleyle alınan bu galibiyetin, yeni başarıların habercisi olacağına yürekten inanıyorum.' ifadelerine yer verdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Elemelere Güçlü Başladı!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Elemelere Güçlü Başladı!
İçeriği Görüntüle

Muhabir: Haber Merkezi