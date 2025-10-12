nkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın başkent ilan edilişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Yavaş mesajında, Ankara’nın başkent oluşunun yalnızca coğrafi bir tercih değil, milli egemenliğin ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

“Ankara, Bağımsızlık Mücadelesinin Kalbidir”

Başkan Yavaş mesajında, 13 Ekim 1923’te alınan başkent kararının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’nın başkent oluşu sadece bir coğrafi tercih değil, bağımsızlık mücadelemizin de bir simgesidir. Milli Mücadele döneminde hürriyetin ve bağımsızlığın merkezi haline gelen Ankara, Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süreçte sayısız olaya şahit olmuştur. Bu nedenle tarih boyunca Ankara, önemli bir merkez olma özelliğini korumuştur.”

“Cumhuriyet’e Yakışır Bir Ankara İçin Çalışıyoruz”

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhuriyet’in başkentine yakışır hizmetler sunma sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Ankara, sadece idari bir başkent değil; çağdaş şehircilik anlayışıyla dünyanın önde gelen başkentlerinden biridir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil alanlarımızı koruyor, altyapı projelerimizle Ankara’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Aynı zamanda sosyal desteklerimizle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.”

“Atatürk ve Kahramanlarımızı Minnetle Anıyorum”

Yavaş, mesajının sonunda, Ankara’nın başkent ilanının 102. yıl dönümünü kutlayarak şunları söyledi:

“Bu tarihi günde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”