Diyarbakır-Mardin karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile bir kamyon çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Mazıdağı Kavşağı’nda Kamyonet ile Kamyon Çarpıştı

Kaza, Mazıdağı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile kamyon şiddetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerisevk edildi.

İtfaiye Ekipleri Sıkışan İşçileri Kurtardı

Kaza sonrası kamyonette sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada 3’ü çocuk 14 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır ve Mardin’deki hastanelere kaldırıldı.

Yol Ulaşımı Bir Süre Aksadı

Kazanın ardından Diyarbakır-Mardin karayolu bir süre tek şeritten kontrollü şekilde ulaşıma açık kaldı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.